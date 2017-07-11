عاجل .. الإرهابي زاهر البصري درب الإرهابيين على استخدام الأسلحة ورمى قنابل المولوتوف على الأمن

المواطن - الرياض

أكدت وزارة الداخلية أن الإرهابي زاهر البصري والذي تم تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بحقه اليوم ضمن 4 إرهابيين آخرين، قاد عملية تدريب الإرهابيين على استخدام الأسلحة النارية وشارك في إلقاء قنابل المولوتوف على رجال الأمن.

وأضافت الداخلية أن زاهر البصري قام بالخروج المسلح على ولي الأمر، وإطلاق النار من سلاح رشاش عدة مرات وفي أوقات مختلفة على مركز شرطة تاروت، وعلى الدوريات الأمنية عدة مرات.

وأوضحت أن الإرهابي زاهر البصري قام كذلك بمراقبة وتأمين عملية اعتداء مجموعة من الإرهابيين بإطلاق النار على مركز شرطة تاروت”، وبالإضافة إلى أعمال إرهابية أخرى.

ولفتت إلى أن زاهر البصري أعاق الجهات الأمنية عن القيام بمهامها والتستر على الإرهابيين.

وكانت وزارة الداخلية قد كشفت اليوم أنه تم تنفيذ حكم القتل تعزيراً بحق 4 جناة لارتكابهم أعمال إرهابية في القطيف

وأضافت أن الجناة هم :

الإرهابي زاهر عبد الرحيم حسين البصري – سعودي الجنسية.

الإرهابي يوسف علي عبد الله المشيخص-سعودي الجنسية.

الإرهابي مهدي محمد حسن الصايغ- سعودي الجنسية.

الإرهابي أمجد ناجي حسن آل أمعيبد- سعودي الجنسية.