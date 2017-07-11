عاجل .. الإرهابي مهدي الصايغ ألقى قنابل المولوتوف على رجال الأمن ومحكمة القطيف

المواطن - الرياض

من بين الإرهابيين الأربعة الذين صدر حكم القتل بحقهم اليوم، لارتكابهم جرائم إرهابية في القطيف يأتي الإرهابي مهدي الصايغ صاحب التاريخ الدموي، مستخدمًا قنابل المولتوف الحارقة دون ادنى شعور بالمسؤولية أو خوف من الله أو من ضمير.

الإرهابي مهدي الصايغ بحسب بيان الداخلية سعى لزعزعة الأمن واستهداف رجاله وإطلاق النار عليهم، وقد ألقى قنابل المولوتوف عدة مرات على رجال الأمن ومبنى محكمة القطيف.

وشارك الإرهابي مهدي الصايغ في تجمعات أمام المحكمة ومسيرات شغب في القطيف، وأعاق عمل رجال الأمن وسعى لإحداث الفتنة في البلاد.

الإرهابي مهدي الصايغ تدرب ضمن مجموعة إرهابية على الأسلحة وتعاطى المخدرات بل وتاجر بها أيضا كما شارك في عمليات بيع أسلحة وشراءها بقصد الإفساد والإخلال بالأمن وحاز قنابل مولوتوف وعدد من الأسلحة والذخائر.

يذكر أن وزارة الداخلية أعلنت قبل قليل أنه تم صدور حكم القتل تعزيراً لأربعة جناة لارتكابهم أعمال إرهابية في القطيف

وأضافت أن الجناة هم :

الإرهابي زاهر عبد الرحيم حسين البصري – سعودي الجنسية.

الإرهابي يوسف علي عبد الله المشيخص-سعودي الجنسية.

الإرهابي مهدي محمد حسن الصايغ- سعودي الجنسية.

الإرهابي أمجد ناجي حسن آل امعيبد- سعودي الجنسية.