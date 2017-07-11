عاجل .. الإرهابي يوسف المشيخص أطلق النار على شرطة العوامية مرتين وتستر على مهربي الخمور

المواطن - الرياض

أعلنت وزارة الداخلية اليوم أنه تم الحكم بالقتل تعزيرًا على 4 إرهابيين لتورطهم في اعمال إرهابية في القطيف.

وأفادت الداخلية أن من بين المشمولين بالحكم يوسف المشيخص الذي قام بالخروج المسلح على ولي الأمر، حيث أطلق النار على مقر شرطة العوامية مرتين نتج عنه إصابة رجلي أمن.

وأضافت الداخلية أن يوسف المشيخص أطلق النار على رجال الأمن أثناء مداهمة أحد المطلوبين أمنيا، كما قدم الدعم الطبي لمطلوب آخر عند إصابته من قبل رجال الأمن.

ولفتت الداخلية إلى أن يوسف المشيخص تستر على عدد من مهربي الخمور إلى الممكلة والمتاجرين فيها، وشارك في تجمعات مثيرة للشغب وتستر على مطلوبين أمنيا.