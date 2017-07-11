#عاجل .. الحكم بالقتل تعزيراً لأربعة جناة لارتكابهم أعمال إرهابية في القطيف

#عاجل .. الحكم بالقتل تعزيراً لأربعة جناة لارتكابهم أعمال إرهابية في القطيف

2017/07/11
الساعة 6:05 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
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