عاجل .. الداخلية: استشهاد الجندي أول محمد حسين هزازي في هجوم إرهابي بالقطيف

المواطن ـ القطيف:

أسفر اعتداء إرهابي على دورية لحرس الحدود، مساء الخميس في القطيف، عن استشهاد جندي وإصابة آخر.

وأوضح المتحدث الأمني لوزارة الداخلية، اللواء منصور التركي، أنّه عند الساعة العاشرة من مساء يوم الخميس الموافق 19 / 10 / 1438هـ، تعرضت إحدى دوريات حرس الحدود، أثناء أداء مهامها بمحاذاة ساحل الرامس بمحافظة القطيف، لإطلاق نار من مصدر مجهول.

وبيّن أنّه “نتج عن الاعتداء الإرهابي استشهاد الجندي أول محمد حسين هزازي، تغمده الله بواسع رحمته وتقبله في الشهداء، وإصابة الجندي أول خالد معبّر حكمي وتم نقله إلى المستشفى”.

وأضاف التركي، في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية، أنَّ الجهات الأمنية باشرت التحقيق في الجريمة الإرهابية، التي لا تزال محل المتابعة الأمنية.