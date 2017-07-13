عاجل .. العمل تُلزم المنشآت التي تزيد عمالتها على 60 عاملاً بحماية الأجور

المواطن - الرياض

أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أنها ستبدأ اعتباراً من الأول من أغسطس المقبل، التطبيق الإلزامي للمرحلة الحادية عشرة من برنامج “حماية الأجور” على المنشآت التي تزيد عمالتها عن 60 عاملاً.

وقال المتحدث الرسمي للوزارة خالد أباالخيل: إن عدد المنشآت التي ستشملها المرحلة الجديدة تقدر بأكثر من 7 آلاف منشأة، يصل إجمالي عدد العاملين فيها أكثر من 481 ألف عامل.

وأكد أباالخيل، في بيان عبر حساب الوزارة على “تويتر”، التزام الوزارة بتطبيق “حماية الأجور” على جميع منشآت القطاع الخاص، لضمان صرف مستحقات العمالة في وقتها، مبيناً أنه ستتم معاقبة المنشآت التي لا تلتزم بدفع الأجور في مواعيدها بغرامة تصل إلى ثلاثة آلاف ريال عن كل عامل.

وأضاف أن العقوبات تتضمن إيقاف جميع الخدمات عن المنشآت التي تتأخر في تقديم بيانات أجور عامليها لمدة ثلاثة أشهر، والسماح للعاملين لديها بنقل خدماتهم دون موافقتها.