2017-07-12 saad الرئيسيةالسعودية اليوم #عاجل .. العواد: على قطر أن توقف دعمها للإرهاب والإعلام المغذي له #عاجل .. العواد: على قطر أن توقف دعمها للإرهاب والإعلام المغذي له 2017/07/12 الساعة 3:28 مساءً - فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم 1765 0 طباعة المواطن - الرياض طالب وزير الإعلام الدكتور عواد العواد، دولة قطر بأن تتوقف عن دعمها للإرهاب والإعلام الذي يغذيه. وأضاف العواد أن المملكة لم تدخر جهدًا لمحاربة الإرهاب، لافتًا إلى أنه لا يجب السكوت بأي حال من الأحوال عن الدول التي تدعم الإرهاب. "> المزيد من الاخبار المتعلقة : تيوب المواطن شاهد.. أسرع الأشخاص حول العالم! شاهد.. حافلة تضرب رجلًا خلال بث مباشر! شاهد.. سرقة سيارة امرأة تركتها في وضع التشغيل شاهد.. 18 مليون مشاهدة لشرطي يخاف من سلحفاة شاهد.. حصان ماكر يخدع صاحبه أثناء شُربه من نهر الرياضة العالمية لهذا السبب.. محمد صلاح لن يلعب أولى مبارياته مع ليفربول ميلان يُعلن تمديد عقد دوناروما حتى 2021 بالصورة.. رسالة وداع لوكاكو لناديه السابق بعد الانتقال إلى مانشستر يونايتد مايكل كاريك قائد مانشستر يونايتد الجديد بعد رحيل روني هذا ما قاله راموس بعد انتقال خاميس إلى بايرن ميونيخ! فيسبوك