#عاجل .. العواد: على قطر أن توقف دعمها للإرهاب والإعلام المغذي له

#عاجل .. العواد: على قطر أن توقف دعمها للإرهاب والإعلام المغذي له

2017/07/12
الساعة 3:28 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

طالب وزير الإعلام الدكتور عواد العواد، دولة قطر بأن تتوقف عن دعمها للإرهاب والإعلام الذي يغذيه.

وأضاف العواد أن المملكة لم تدخر جهدًا لمحاربة الإرهاب، لافتًا إلى أنه لا يجب السكوت بأي حال من الأحوال عن الدول التي تدعم الإرهاب.

 



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