القبض على المتهم بحرق السيدات بالآسيد في جدة

المواطن - وليد الفهمي - جدة:

بعد أيام من التخفي عن أعين الأجهزة الأمنية بجدة، أحكمت الجهات الأمنية قبضتها على المهتم ببث الخوف وترويع النساء في عدد من المحال التجارية الشهيرة بجدة وذلك عن طريق سكب الآسيد على أجسادهن.

وصرح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة العقيد دكتور عاطي القرشي أن الجهات الأمنية بشرطة محافظة جدة تلقت عددًا من البلاغات من مجموعة من النساء مفادها تعرضهن لسكب مادة حارقة أثناء وجودهن في أحد المجمعات التجارية.

وأضاف أنه تم تشكيل فريق للبحث والتحري وقد أسفرت نتائجه عن تمكن شعبة التحريات والبحث الجنائي من ضبط مقيم من جنسية عربية في العقد الثالث من العمر متهم بارتكاب تلك الحوادث مستخدماً مادة (تستخدم في مجال الدعاية والإعلان ).

ولفت إلى أنه تم التحفظ عليه بمركز الشرطة المختص تمهيدًا لإحالته للنيابة العامة بحكم الاختصاص.