Icon

حضور لافت للسياح والعائلات الأجنبية في المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور 2025 Icon أمطار متوسطة إلى غزيرة على معظم المناطق ابتداءً من الغد Icon فيصل بن فرحان يتلقى اتصالًا هاتفيًّا من عبدالله بن زايد Icon خيرات تدشّن حسابها عبر توكلنا Icon صدور الموافقة السامية على تعيين فهد تونسي رئيسًا لمجلس إدارة الهيئة السعودية للبحر الأحمر Icon رئاسة الهيئة تنظم ورشة عمل التوعية في الأمن السيبراني Icon بأمر الملك سلمان.. إعفاء رئيس الصناعات العسكرية ومساعد وزير الدفاع وغسان الشبل من مناصبهم Icon مزرعة آر يو في إس الروسية تسجل مشاركتها الأولى في المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور 2025 Icon الجامعة الإسلامية تدعو طلاب المنح الخارجية لاستكمال إجراءات القبول النهائي Icon أمانة الشرقية تعيد تأهيل حديقة المنتزه في بقيق Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

أخبار رئيسية
حصاد اليوم

القبض على مشهري السلاح بوجه فتيات في عسير

الإثنين ٣ يوليو ٢٠١٧ الساعة ٢:٤٨ مساءً
القبض على مشهري السلاح بوجه فتيات في عسير

مواضيع ذات علاقة

ألقت الجهات الأمنية القبض على مجموعة من الشباب ظهروا في مقطع فيديو متداول وهم يشهرون السلاح بوجه امرأتين ورجل داخل مركبتهم في أبها.

وأثار الفيديو حالة من الغضب بين المواطنين الذين طالبوا بالقبض على المتورطين في هذه الجريمة ومحاسبتهم.

قد يهمّك أيضاً
شاهد.. خطأ سائق يسبب كارثة مروعة على طريق سريع

شاهد.. خطأ سائق يسبب كارثة مروعة على طريق سريع

بالصور.. يوم ترفيهي ووجبة عشاء لأيتام عسير بمنتجع روفان بأحد رفيدة

بالصور.. يوم ترفيهي ووجبة عشاء لأيتام عسير بمنتجع روفان بأحد رفيدة

وأكد المتحدث الرسمي بإمارة منطقة عسير والمشرف العام على الشؤون الإعلامية سعد بن عبدالله آل ثابت، أنه وبناء على توجيهات أمير المنطقة، وبجهود الجهات الأمنية في المنطقة، تم القبض على عدد من الشبان الذين ظهروا في أحد مقاطع الفيديو وهم يشهرون السلاح على فتيات غرب مدينة أبها .

وأضاف آل ثابت: عملت الجهات المختصة على تحليل المقطع المتداول وتشكيل فريق عمل تحت إشراف ومتابعة مدير شرطة المنطقة اللواء صالح القرزعي، وتم تكثيف الجهود البحثية والتي أسفرت عن ضبط المتهمين، والسلاح المستخدم، والمركبات التي كانوا يقودونها، وتم استكمال إجراءات الاستدلال الأولية، وأشعرت النيابة العامة بحكم الاختصاص.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب

إقرأ المزيد

الأمطار ترسم لوحات جمالية في سماء وجبال عسير
السعودية اليوم

الأمطار ترسم لوحات جمالية في سماء وجبال...

السعودية اليوم
القبض على 9 مخالفين لتهريبهم 216 كيلو قات في عسير
السعودية اليوم

القبض على 9 مخالفين لتهريبهم 216 كيلو...

السعودية اليوم
الأفواج الأمنية تُحبط تهريب 205 كيلو قات في عسير
السعودية اليوم

الأفواج الأمنية تُحبط تهريب 205 كيلو قات...

السعودية اليوم