القبض على مشهري السلاح بوجه فتيات في عسير

ألقت الجهات الأمنية القبض على مجموعة من الشباب ظهروا في مقطع فيديو متداول وهم يشهرون السلاح بوجه امرأتين ورجل داخل مركبتهم في أبها.
وأثار الفيديو حالة من الغضب بين المواطنين الذين طالبوا بالقبض على المتورطين في هذه الجريمة ومحاسبتهم.
وأكد المتحدث الرسمي بإمارة منطقة عسير والمشرف العام على الشؤون الإعلامية سعد بن عبدالله آل ثابت، أنه وبناء على توجيهات أمير المنطقة، وبجهود الجهات الأمنية في المنطقة، تم القبض على عدد من الشبان الذين ظهروا في أحد مقاطع الفيديو وهم يشهرون السلاح على فتيات غرب مدينة أبها .
وأضاف آل ثابت: عملت الجهات المختصة على تحليل المقطع المتداول وتشكيل فريق عمل تحت إشراف ومتابعة مدير شرطة المنطقة اللواء صالح القرزعي، وتم تكثيف الجهود البحثية والتي أسفرت عن ضبط المتهمين، والسلاح المستخدم، والمركبات التي كانوا يقودونها، وتم استكمال إجراءات الاستدلال الأولية، وأشعرت النيابة العامة بحكم الاختصاص.