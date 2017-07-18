عاجل بالصورة.. كلاوديومير ينتقل رسميًا إلى الأهلي

المواطن ـ محمد سلام

أعلن نادي كلوب بروج البلجيكي عبر موقعه الرسمي انتقال اللاعب البرازيلي كلاوديمير دي سوزا إلى صفوف النادي الأهلي بداية من الموسم المقبل، وذلك بعد التوصل لاتفاق بين الناديين، ويُنتظر وصول اللاعب إلى النمسا غدًا الأربعاء لعمل الفحوصات الطبية، قبل الانضمام إلى معسكر الفريق الأهلاوي التحضيري للموسم الجديد.

ونقل موقع النادي البلجيكي تصريحات للاعب، حيث قدم شكره إلى جميع العاملين في نادي كلوب بروج على السنوات التي قضاها معهم، واصفًا إياها بأنها كانت ممتعة.



ويتواجد حاليًّا في قائمة أجانب الأهلي الثلاثي عمر السومة ومحمد عبدالشافي وإيوانيس فيتفاتزيديس، وسيكون البرازيلي كلاوديمير دي سوزا أول محترفي الأهلي في سوق الانتقالات الصيفية الحالي مع إدارة النادي الجديدة برئاسة الأمير فهد بن خالد.

ويبلغ دي سوزا من العمر 29 عامًا، وهو صاحب قدرات مميزة في منطقة الوسط، وقادر على الربط بين الدفاع والهجوم، وقاطع جيد للكرات، كذلك هو مميز في تمريراته الحاسمة.

وسبق للاعب البرازيلي الدفاع عن ألوان فريق فيتيسه أرنهيم الهولندي 3 مواسم، ولعب مع كوبنهاجن الدنماركي 5 مواسم، ويلعب لنادي كلوب بروج بداية من موسم 2014- 2015.

ولعب كلاوديمير في الموسم الماضي 33 مباراة وسجل هدفًا واحدًا، وخاض خمس مباريات بدوري الأبطال ولم يسجل، ولعب مع ناديي كوبنهاجن وكلوب بروج في بطولة دوري الأبطال والدوري الأوروبي خلال فترة تواجده برفقتهما بواقع 52 مباراة، وسجل ثلاثة أهداف أمام برشلونة رفقة كوبنهاجن في نسخة دوري الأبطال 2010 (1-1)، وآخر ضد مولده النرويجي في 20/ 9/ 2012 بالدوري الأوروبي رفقة كوبنهاجن، والثالث أيضًا رفقة كوبنهاجن في خسارته أمام جلطة سراي التركي (1-3) في دوري أبطال أوروبا نسخة 2013.

وتُوج اللاعب مع كلوب بروج بلقب الدوري البلجيكي موسم 2015- 2016، ووصافته لمرتين موسمي 2014- 2015 و2016- 2017 وكأس بلجيكا مرة واحدة 2014- 2015 ووصافته 2015- 2016 وكأس السوبر مرة واحدة 2016- 2017 ووصافته 2015- 2016 رفقة كلوب بروج، كما فاز بالدوري الدنماركي مع كوبنهاجن مرتين 2010- 2011 و2012- 2013 ووصافته لمرتين 2011- 2012 و2013- 2014، وكأس الدنمارك 2011- 2012 ووصافته 2013- 2014.