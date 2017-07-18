عاجل بالفيديو.. إطلاق خدمة إصدار تراخيص المراكز والصالات الرياضية النسائية

المواطن - الرياض

فتحت الهيئة العامة للرياضة باب الحصول على تراخيص للمراكز والصالات الرياضية النسائية تطبيقًا لتوصيات مجلس الشورى في هذا الشأن.

ونشرت الهيئة عبر موقعها على الانترنت مقطع فيديو يصور طريقة الحصول على تراخيص المراكز والصالات الرياضية النسائية وطريقة رفع الطلب الكترونيًا والإجراءات المتبعة في هذا الشأن.

وكان مجلس الشورى، قد طالب الأسبوع الماضي، بتشجيع القطاع الخاص على إنشاء أندية خاصّة للرياضة واللياقة النسائية، على أن يشترط لترخيصها وجود أقسام خاصة لذوات الإعاقة.

كما طالب المجلس، الهيئة العامة للرياضة بتكثيف برامج الرياضة المجتمعية للشباب ذكوراً وإناثاً؛ لتصل إلى مناطق المملكة ومحافظاتها كافة، وأن تدرج في تقاريرها القادمة أقساماً مدعمة بالأرقام لواقع تطور الرياضة في المجتمع، ومنها الرياضة للنساء.

