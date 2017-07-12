عاجل .. بدء اجتماع وزراء خارجية الدول الداعية لمكافحة الإرهاب مع تيلرسون

المواطن - الرياض

بدأ وزراء خارجية الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب اجتماعهم مع وزير الخارجية الأميركي في جدة لبحث الأزمة مع قطر.

وكان كل من وزير خارجية جمهورية مصر العربية سامح شكري, والشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية بمملكة البحرين, ووزير الدولة للشؤون الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة الدكتور أنور بن محمد قرقاش, ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح, قد وصلوا إلى جدة اليوم تمهيدًا للاجتماع مع الوزير الأميركي الذي وصل جدة اليوم في وقت سابق.

وكان وزراء خارجية الدول الأربع قد عقدوا اجتماعًا لهم في القاهرة قبل عدة أيام لبحث الرد على موقف قطر بعد انتهاء المهلة التي تم تحديدها لها لتنفيذ المطالب الـ 13 التي حددتها هذه الدول كشروط لعودة العلاقات مع الدوحة.

وكانت الدول الأربع قطعت علاقاتها مع قطر في 5 يونيو الماضي، وأغلقت مجالها الجوي في وجه الطيران القطري بسبب دعم الدوحة للإرهاب.