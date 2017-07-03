بدء التسجيل في برنامج أرامكو التدرجي لخريجي الثانوية عبر هذا الرابط

المواطن - الرياض

بدأت شركة أرامكو اليوم فتح باب التسجيل في برنامج التدرج لخريجي المرحلة الثانوية اعتبارًا من اليوم وحتى 15 شوال الجاري.

وأعلنت أرامكو أنه تم تصميم برنامج التدرج المهني لتوفير التدريب لخريجي الثانوية السعوديين وإعدادهم للالتحاق بوظائف مختلفة بحسب مستوياتهم الأكاديمية في أرامكو السعودية.

وقالت أرامكو إن البرنامج يوفر للمشاركين التدريب على المهارات الأكاديمية والوظيفية اللازمة لضمان نجاحهم في وظائفهم المستقبلية.

ولفتت أرامكو إلى أن الفترة الزمنية للبرنامج تختلف حسب المسار الوظيفي، ولكن عادة تستغرق عامين، حيث يشمل التدريب الأكاديمي اللغة الإنجليزية والرياضيات ومهارات الكمبيوتر، والصحة والسلامة، أما التدريب على المهارات الوظيفية فيعتمد على المسار الوظيفي الذي يتبع له المشارك.

المزايا المكتسبة

وحول المزايا المادية أوضحت أرامكو أن الميزات المكتسبة أثناء الدراسة تضمن راتبًا شهريًا مع توفير السكن بحسب خطة الشركة وتوفير مواصلات مجانية على حافلات أرامكو السعودية ورعاية طبية مجانية، وفقاً لخطط أرامكو.

الشروط والمتطلبات

ولفتت أرامكو إلى أنه يجب على خريجي الثانوية (علوم طبيعية، علوم شرعية، تجارية وصناعية) أن يتوفر لديهم المتطلبات التالية:

• أن يكون معدل الثانوية 75 فأعلى.

• أن تكون درجة اختبار القدرات 70 فأعلى (يقدمه المركز الوطني للقياس والتقويم في التعليم العالي).

• ألا يزيد عمر المتقدم على 24 سنة هجرية.

• أن تكون سنة التخرج من الثانوية: ( 1434/1435),( 1435/1436),( 1436/1437),( 1437/1438).

• أن يرفق مع الطلب سجل المخالفات المرورية للسنتين الماضيتين والصادر من الإدارة العامة للمرور

طريقة التقديم.

وأوصحت أرامكو أن التقديم متاح عبر الموقع الإلكتروني من خلال هذا الرابط (هنا)، وأن التسجيل سينتهي في تمام الساعة 3:00 مساءً من يوم الأحد تاريخ 9 يوليو 2017 م الموافق 15 شوال 1438 هـ.