عاجل.. بدل 15% لموظفي وزارة المالية في المحافظات وفق هذه الشروط

المواطن - الرياض

قرر مجلس الوزراء منح بدل 15% لموظفي مكاتب وزارة المالية السعوديين الذين يمارسون أعمالاً محاسبية نيابة عن موظفي هيئة الزكاة في المحافظات التي ليس بها فروع للهيئة.

جاء ذلك خلال جلسة المجلس اليوم برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وقال المجلس إنه بعد الاطلاع على ما رفعه وزير المالية، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (9 – 54 / 38 / د) وتاريخ 26 / 8 / 1438هـ، قرر مجلس الوزراء تطبيق قراره رقم (65) وتاريخ 25 / 2 / 1437هـ , على موظفي مكاتب وزارة المالية السعوديين الذين يمارسون أعمالاً محاسبية نيابة عن موظفي الهيئة العامة للزكاة والدخل في المحافظات التي ليس فيها فروع للهيئة , وذلك اعتباراً من تاريخ نفاذ ذلك القرار , على أن يكون مقدار البدل بنسبة 15% من راتب أول درجة في المرتبة التي يشغلها الموظف.

وقد اشترط المجلس لاستفادة موظفي وزارة المالية من هذا القرار أن يتم مراعاة الضوابط الآتية:

1 – أن يكون موظف وزارة المالية يشغل وظيفة من الوظائف الآتية : (مدير شعبة محاسبة) , (محاسب) , (محاسب مساعد) , (محلل حسابات) , (مدقق حسابات) , (مدقق حسابات مساعد) .

2 – أن يمارس موظف وزارة المالية الوظيفة المشار إليها في البند السابق بصفة فعلية .

3 – أن يؤدي موظف وزارة المالية عمله لصالح الهيئة العامة للزكاة والدخل , ويكون مفرغاً لذلك .