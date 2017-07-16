عاجل .. بقرار القصبي.. المرأة تدخل مجلس إدارة الغرفة التجارية لأول مرة بالاحساء

المواطن - الرياض

‏‎أصدر وزير التجارة ‏‎والاستثمار الدكتور ماجد عبدالله القصبي، قرارًا بتعيين كل من أحمد راشد سعد الراشد وعبداللطيف بن محمد عبداللطيف العرفج ولطيفة بنت عبدالله صالح العفالق وإلهام بنت عبدالله علي اليوسف أعضاء بمجلس إدارة الغرفة التجارية والصناعية بالأحساء.

‏‎وجاء ذلك خلال القرار الوزاري الذي حمل رقم 25137 بتاريخ 22/ 10/ 1438هـ، حيث تضمن تشكيل مجلس إدارة الغرفة للدورة القادمة (1438 – 1442هـ).

وجاء في نص القرار، أن وزير التجارة و الاستثمار بما له من صلاحيات وبعد الاطلاع على نظام الغرفة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 6) وتاريخ 30 / 4 / 1400 هـ و لائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (25464) وتاريخ 17/ 5/ 1438 هـ و القرار الوزاري (2949) وتاريخ 26 / 1 / 1438 هـ بشأن تشكيل لجنة الإشراف على انتخابات أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية والصناعية بالأحساء للدورة القادمة ونتيجة الانتخابات والإعلان الصادر عن اللجنة بتاريخ 21 / 8 / 1438هـ ويشكل مجلس إدارة الغرفة لدورته القادمة (1438- 1442) من المذكورين في البند أولًا من القرار ومن الذين حصلو على أكثر الأصوات وفازوا في الانتخابات وهم فئة التجار خالد سعود الصالح و فهد محمد بوخمسين و عبدالعزيز صالح الموسى و يوسف علي الطريفي وفئة الصناع عماد مهدي الغدير ومحمد عبدالرحمن العفالق ولؤي علي الصالح ومشاري عبدالمحسن الجبر ومدة عضوية هذا المجلس أربع سنوات تبدأ من تاريخ 2/ 11 / 1438 هـ.