عاجل .. بيليات يكشف لـ”المواطن” حقيقة عرض #النصر

المواطن ـ محمد سلام

حصلت صحيفة “المواطن” على تصريح خاص من مُحترف فريق صن داونز الجنوب إفريقي، خاما بيليات، تحدث من خلاله عن حقيقة تلقيه عرضًا للانتقال إلى نادي النصر خلال الفترة المقبلة، وموقفه من الرحيل عن ناديه حامل لقب بطولة دوري أبطال إفريقيا.

بيليات أكد لـ”المواطن” أنه بالفعل تلقى عرضًا جيدًا من نادي النصر السعودي، لكن ناديه صن داونز هو من سيُحدد إمكانية بيعه في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، مُشيرًا إلى أنه يمتلك عروضًا أخرى من أندية مصرية وروسية.

وحول تطلعاته في الفترة المقبلة، قال بيليات: إنه يريد التركيز في بطولة دوري أبطال إفريقيا، والتي يحمل فريقه لقبها من العام الماضي، ووصل في العام الحالي إلى دور الثمانية، مؤكدًا أن مسألة انتقاله من عدمها في الفترة الحالية، يتم التباحث فيها من جانب وكيل أعماله وإدارة ناديه، لاسيما وأن لديه عامًا متبقيًا في عقده مع صن داونز.

هذا ويُعتبر بيليات من أهم الأوراق الرابحة في تشكيلة فريق صن داونز، وتألق برفقة زملائه خلال العام الماضي، وحقق مع فريقه بطولة دوري أبطال إفريقيا، ويبلغ من العمر 26 عامًا، ويلعب في مركز الجناح.

في الموسم الماضي، سجل بيليات 15 هدفًا وصنع 12 هدفًا، وذلك في 26 مباراة مع صن داونز، وفي الموسم قبل الماضي شارك اللاعب في 39 مباراة وأحرز 14 هدفًا وصنع 17 هدفًا، ويظهر من أرقامه مدى تأثيره الكبير على خط هجوم فريقه، سواء من ناحية صناعة اللعب أو إحراز الأهداف.