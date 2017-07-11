عاجل .. تأجيل الإعلان عن الوظائف الصحية

المواطن - الرياض

كشف المتحدث باسم وزارة الخدمة المدنية، حمد المنيف عن تاجيل الإعلان عن الوظائف الصحية التي كان من المقرر أن تعلن بعد يومين.

وأكد المنيف في تغريدة له عبر موقع تويتر أنه رغبة من وزارة الخدمة المدنية في منح الجهات الحكومية فرصة لتسجيل احتياجها للوظائف المشمولة بلائحة الوظائف الصحية، فقد تم تأجيل الإعلان المقرر طرحه في تاريخ 19 شوال إلى الرابع من شهر ذي القعدة، متنميًا التوفيق للجميع.

وكانت وزارة الخدمة المدنية قد أعلنت الجدولة الزمنية لإعلانات الوظائف الحكومية في مطلع العام الجاري بعد أن حصلت على احتياجات كل جهة من التخصصات المطلوبة.