عاجل .. تجميد قرض بمليار دولار لإعادة تمويل الفيستيفال سيتي في الدوحة

المواطن - الرياض

أعلنت المملكة تجميد قرض قيمته مليار دولار، لتمويل مشروع الفيستيفال سيتي في الدوحة بحسب نبأ عاجل بثته قناة العربية.

يأتي ذلك كخطوة إضافية ضمن العقوبات التي تفرضها الدول الداعية لمكافحة الإرهاب على قطر بسبب دعمها للإرهاب.

وكانت المملكة ومصر والإمارات والبحرين قد قطعت علاقاتها مع الدوحة في الخامس من يونيو الجاري وقررت إغلاق مجالها الجوي أمام الطائرات القطرية.

كما أغلقت السعودية المنفذ البري الوحيد لقطر مع العالم ما زاد من تعقيد الوضع الاقتصادي في قطر، حيث اضطر الطيران القطري إلى تنفيذ عشرات الرحلات الجوية الإضافية يوميًا لتوفير احتياجات الشعب القطري من السلع الرئيسية بعد نفادها من المتاجر.