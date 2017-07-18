عاجل .. تفاصيل مثيرة حول إصابة 16 بينهم 4 ممرضات في تصادم القنفذة

المواطن - ماجد الزبيدي - القنفذة

كشفت صحة القنفذة عن إصابة 16 حالة بينهم 4 ممرضات وسائق في الحادث المروع الذي وقع صباح اليوم.

أوضح المتحدث الإعلامي بصحة القنفذة، إبراهيم المتحمي لـ”المواطن” أن الحادث المروري الذي وقع بين مركبة تابعة لصحة القنفذة وأخرى تعود لمواطن تسبب في إصابة 16 حالة، من بينها 4 ممرضات وسائق .

وأضاف المتحمي أنّه تم توزيع الحالات على مستشفى القنفذة العام ومستشفى جنوب المحافظة ومستشفى المظيلف .

وعن الوضع الصحي للمصابين أوضح المتحمي، أنّ الوضع الصحي للمصابين بين حرج ومستقر ومتوسط، مشيراً إلى أنّه تم تحويل طفلة في الثامنة من عمرها إلى مستشفى متقدم لمدينة جدة نظراً لتعرضها لإصابة حرجة.

يذكر أنّ حادثًا مروريًا مروعًا وقع بين مركبة تابعة لصحة القنفذة ومركبة أخرى، في الساعة السابعة صباح اليوم على طريق القنفذة – المظيلف تسبب في إصابة 16 حالة.