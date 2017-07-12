عاجل .. جامعة الإمام عبدالرحمن تدعو المتقدمين للوظائف الإدارية للمطابقة

المواطن - واس

أعلنت جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل بالدمام اليوم إجراء مطابقة أصول وثائق المتقدمين للوظائف الإدارية والهندسية والحاسوبية والتي سبق أن أعلن عنها سابقاً خلال شهر رمضان المبارك للعام 1438هـ.

وأوضح مدير عام العلاقات العامة والإعلام والمتحدث الإعلامي للجامعة المهندس طفيل اليوسف أن تلك المطابقة ستكون للعنصر النسائي في (صالة الفهد) في مبنى رقم 30 ، وكذلك للعنصر الرجالي في مبنى (450) بالحرم الجامعي في الراكة، وذلك ابتداءاً من يوم الخميس 26 شوال 1438هـ حسب الجدول المعلن عنه بموقع الجامعة الإلكتروني.

وأكد المهندس اليوسف على ضرورة إبراز الهوية الوطنية عند الدخول حسب البيانات المرفقة للعنصرين الرجالي والنسائي، وكذلك إحضار جميع أصول الوثائق المرفقة مسبقاً عن طريق موقع الجامعة (هنا)، لافتاً النظر إلى أنه سيتم استبعاد من لم يلتزم بالمواعيد في حالة عدم حضور المتقدم وفق الجدول المعلن عبر الموقع الإلكتروني للجامعة، متمنين التوفيق للجميع .