عاجل .. جامعة الملك خالد تعلن مواعيد التسجيل في الدبلومات التربوية

المواطن - الرياض

أعلنت جامعة الملك خالد، ممثلة في عمادة القبول والتسجيل، عن مواعيد استقبال طلبات القبول في الدبلومات التربوية للعام الجامعي 1438/1439هـ، وذلك اعتباراً من الـ15 من شهر ذي القعدة المقبل لمدة أسبوع، على أن تتاح فترة التسديد لمن تم قبولهم مبدئياً خلال الفترة 26/11/1438هـ حتى 23/12/1438هـ.

وأضافت جامعة الملك خالد أنه يشترط للقبول في تلك الدبلومات حصول المتقدم على درجة البكالوريوس من جامعة سعودية، وأن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودياً أو من أُم سعودية، وألا يقل المعدل للمتقدم عن جيد جداً في التخصصات النظرية، وجيد في التخصصات العلمية واللغة الإنجليزية، وأن يكون المتقدم أو المتقدمة حسن السيرة والسلوك، ومتفرغا للدراسة، كذلك الحصول على درجة 65 كحد أدنى في اختبار القدرات للجامعيين، إضافة الى استكمال تسديد الرسوم وتسليم إيصالات الدفع، واجتياز المقابلة الشخصية.

كما أكدت عمادة القبول في جامعة الملك خالد أن أولوية القبول لمن لم يمضِ على تخرجهم أكثر من ثلاث سنوات، إضافة إلى أن الأولوية في التسجيل ستكون لخريجي وخريجات جامعة الملك خالد.

وأشارت جامعة الملك خالد إلى أنه يمكن للمتقدمين طباعة إشعار القبول بعد استكمال جميع إجراءات التسديد عن طريق صفحة المتقدم الأكاديمية من خلال بوابة “أكاديميا”.