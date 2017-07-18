عاجل .. فتاة أشيقر تعترف : تم نشر الفيديو دون معرفتي

اعترفت فتاة أشيقر صاحبة مقطع الفيديو المتداول والذي تظهر فيه بملابس غير محتشمة، بأن الفيديو يخصها مؤكدة أنه تم نشره بواسطة حساب مضاف لديها عبر مواقع التواصل.

وأوضح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الرياض أنً الأجهزه المختصه بشرطة المنطقة رصدت عدة مقاطع فيديو متداوله عبر برامج التواصل الاجتماعي تضمنت ظهور امرأه تتجول في القريه التراثية بمركز أشيقر التابع لمحافظة شقراء بملابس غير محتشمة.

وأضاف أنه بناءً عليه ووفقا لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية تم تحديد هويتها، و بسماع أقوالها أقرت بقيامها بزيارة الموقع المنوه عنه رفق محرمها، و أن المقاطع المتداوله تم نشرها بواسطة حساب مٌضاف لديها دون علمها.

وأكد أنه جرى إشعار فرع النيابه العامه بمنطقة الرياض لإكمال اللازم حسب الاختصاص . ‎