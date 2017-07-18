عاجل .. فتاة أشيقر تعترف : تم نشر الفيديو دون معرفتي

المواطن - الرياض
اعترفت فتاة أشيقر صاحبة مقطع الفيديو المتداول والذي تظهر فيه بملابس غير محتشمة، بأن الفيديو يخصها مؤكدة أنه تم نشره بواسطة حساب مضاف لديها عبر مواقع التواصل.
وأوضح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الرياض أنً الأجهزه المختصه بشرطة المنطقة رصدت عدة مقاطع فيديو متداوله عبر برامج التواصل الاجتماعي تضمنت ظهور امرأه تتجول في القريه التراثية بمركز أشيقر التابع لمحافظة شقراء بملابس غير محتشمة.
وأضاف أنه بناءً عليه ووفقا لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية تم تحديد هويتها، و بسماع أقوالها أقرت بقيامها بزيارة الموقع المنوه عنه رفق محرمها، و أن المقاطع المتداوله تم نشرها بواسطة حساب مٌضاف لديها دون علمها.
وأكد أنه جرى إشعار فرع النيابه العامه بمنطقة الرياض لإكمال اللازم حسب الاختصاص .
وأضاف أنه بناءً عليه ووفقا لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية تم تحديد هويتها، و بسماع أقوالها أقرت بقيامها بزيارة الموقع المنوه عنه رفق محرمها، و أن المقاطع المتداوله تم نشرها بواسطة حساب مٌضاف لديها دون علمها.
وأكد أنه جرى إشعار فرع النيابه العامه بمنطقة الرياض لإكمال اللازم حسب الاختصاص .
وكان المتحدث الرسمي لفرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض الشيخ محمد بن إبراهيم السبر، قد أكد في وقت سابق أن الهيئة رصدت المقطع المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي والذي تظهر فيه فتاة بلباس مخالف، مشيراً إلى أن الرئاسة بدأت في إجراء ما يلزم حيال هذه المخالفة والتنسيق مع الجهات المختصة في ذلك.
وكانت إحدى فتيات مواقع التواصل الاجتماعي أثارت جدلاً ، عندما استدعت بتنورتها القصيرة وملابسها المتحررة تدخل جهات سعودية رسمية لإيقافها.
وكانت الفتاة المعروفة على موقع “سناب شات ” قد ظهرت في مقطع فيديو بملابس متحررة في اشيقر.
وتسبب مقطع الفيديو الذي صوره شاب يرافق الفتاة في القرية التراثية في أشيقر التابعة لمحافظة شقراء في منطقة الرياض، بانتقادات لاذعة ومطالب بالقبض على الفتاة والشاب بعد أن نشرا الفيديو على حساب خلود في موقع “سناب شات”.