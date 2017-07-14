عاجل .. في هذه الحالة يمنح المرافقين أو التابعين للوافد تأشيرة خروج نهائي أثناء وجودهم في الخارج 

المواطن ـ الرياض:

أوضح المتحدث الرسمي للمديرية العامة للجوازات المقدم طلال الشلهوب، في رد على استفسار “ المواطن “، في شأن ما نشرته مواقع إلكترونية من معلومات مغلوطة، عن إمكانية منح المرافقين للوافد تأشيرة خروج نهائي أثناء وجودهم بالخارج.

وبين المقدم الشلهوب، في تصريح خاص إلى “ المواطن ” أنه لايمكن منح المرافقين أو التابعين للوافد تأشيرة خروج نهائي أثناء وجودهم خارج المملكة، إلا عندما يقوم صاحب العمل بمنح الوافد ( رب الأسرة ) تأشيرة خروج نهائي والمرافقين أو التابعين للوافد لديهم تأشيرة خروج وعودة، ففي هذه الحالة تتحول تأشيراتهم إلى خروج نهائي آلياً في النظام.

وأشار المقدم الشلهوب، إلى أنّه عندما يقوم الوافد “رب الأسرة” بمراجعة إدارة الجوازات لإسقاط المرافق أو التابع له من سجل “هوية مقيم” الخاصة به، وذلك بعد مرور 30 يوماً من انتهاء تأشيرة الخروج والعودة الممنوحة لهم، ولم يعودوا للمملكة، فإن النظام يقوم بالتنويه على سجلاتهم بعبارة (خرج ولم يعد).‎