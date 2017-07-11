عاجل .. مقتل البغدادي أصبح حقيقة و”داعش” يعترف بمقتله

المواطن ـ رقية الأحمد:

أكّد مصدر مسؤول في محافظة نينوى العراقية، الثلاثاء، أنَّ تنظيم “داعش” أعلن في بيان مقتضب مقتل زعيمه أبو بكر البغدادي، مؤكّدًا قرب إعلان اسم خليفته الجديد، ومشيرًا إلى أنَّ “التنظيم دعا مسلحيه إلى مواصلة ما سماه (الثبات في المعاقل)”.

وأوضح المصدر العراقي المسؤول، في تصريح إعلامي، أنَّ “تنظيم داعش نشر بيانًا مقتضبًا جدًا، عبر أذرعه الإعلامية في مركز قضاء تلعفر، غرب الموصل، يؤكد مقتل زعيمه البغدادي، دون التطرق إلى أي تفاصيل أخرى”.

وبيّن أنَّ “الإعلان كان متوقعًا بعد رفع حظر الحديث العلني عن مقتل البغدادي في القضاء قبل يومين”، مشيرًا إلى أنَّ “داعش ذكر في بيانه قرب إعلان اسم خليفته الجديد ودعا مسلحيه إلى مواصلة ما سماه الثبات في معاقل دولة الخلافة، وعدم الانجرار وراء الفتن، في تعبير يدلل على وجود مشاكل معقدة داخلية تعصف بالتنظيم في المرحلة الراهنة”.

وأثار البيان المقتضب عن مقتل البغدادي، الكثير من التساؤلات، لاسيّما أنَّ التنظيم كان استخدم نشراً دعائياً لنعي قيادات بارزة قتلت من قبل، ولم يفعل ذلك مع البغدادي، الذي يمثل رأس التنظيم.

وفي السياق ذاته، كشفت مصادر عراقية، عن انقلاب داخلي لتنظيم داعش، عقب إعلان مقتل البغدادي، مؤكّدين بدء حملة اعتقالات واسعة في صفوف مؤيدي الخليفة القتيل، في أرجاء تلعفر لمؤيدي البغدادي، تقودها قيادات عربية وأجنبية تملك قوة متنفذة في تلعفر، وتحاول فرض سطوتها بالقوة على بقية مناوئيها.