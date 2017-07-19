عاجل .. مكافحة الإرهاب تتصدر محادثات ولي العهد ووزير داخلية العراق

المواطن ـ واس:

اجتمع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في جدة، مساء الثلاثاء، مع وزير الداخلية العراقي قاسم محمد الأعرجي.

وجرى خلال الاجتماع بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى الجهود المتعلقة بمكافحة الإرهاب.

حضر الاجتماع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، ومعالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي ومعالي مدير عام المباحث العامة الفريق أول عبدالعزيز الهويريني، والوفد الرسمي المرافق لوزير الداخلية العراقي .