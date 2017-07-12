2017-07-12 دياب الرئيسيةالسعودية اليوم #عاجل .. هنا البث المباشر لافتتاح سوق عكاظ #عاجل .. هنا البث المباشر لافتتاح سوق عكاظ 2017/07/12 الساعة 9:58 مساءً - فيالسعودية اليوم, المراسلون, حصاد اليوم 1055 0 طباعة المواطن - وليد الفهمي - جدة ننقل لكم البث المباشر لافتتاح سوق عكاظ، ويمكنكم المتابعة مباشرة عبر هواتفكم بالضغط هنا "> المزيد من الاخبار المتعلقة : تيوب المواطن شاهد: كيف استقبل القطريون أول دفعة أبقار قادمة من ألمانيا! بالفيديو.. لحظة استلام الملك الدكتوراه الفخرية في خدمة القرآن وعلومه بالفيديو.. قائد مستهتر يضع طفلًا في شنطة السيارة ويقود بسرعة عالية شاهد.. أسرع الأشخاص حول العالم! شاهد.. حافلة تضرب رجلًا خلال بث مباشر! الرياضة العالمية مانشستر سيتي يغلق صفقة البرازيلي الشاب دوجلاس لويز داني ألفيس يكشف سبب موافقته على الانتقال إلى باريس سان جيرمان! تشافي لإدارة برشلونة: فيراتي لاعب مذهل فيلانويفا يتحدث عن سلوكيات رونالدينيو المثيرة للجدل! رسميًّا.. يوفنتوس يُنهي صفقة دوجلاس كوستا فيسبوك