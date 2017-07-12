#عاجل .. هنا البث المباشر لافتتاح سوق عكاظ

#عاجل .. هنا البث المباشر لافتتاح سوق عكاظ

2017/07/12
الساعة 9:58 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم, المراسلون, حصاد اليوم
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المواطن - وليد الفهمي - جدة

ننقل لكم البث المباشر لافتتاح سوق عكاظ، ويمكنكم المتابعة مباشرة عبر هواتفكم بالضغط هنا

 



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