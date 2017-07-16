هيئة الرياض تصدر بياناً حول فيديو فتاة اشيقر

​المواطن – إبراهيم الزاحم - الرياض

أوضح المتحدث الرسمي لفرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض الشيخ محمد بن إبراهيم السبر أن الهيئة رصدت المقطع المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي والذي تظهر فيه فتاة بلباس مخالف، مشيراً إلى أن الرئاسة بدأت في إجراء ما يلزم حيال هذه المخالفة والتنسيق مع الجهات المختصة في ذلك.

وكانت إحدى نجمات مواقع التواصل الاجتماعي أثارت جدلاً ، عندما استدعت بتنورتها القصيرة وملابسها المتحررة تدخل جهات سعودية رسمية لإيقافها.

وكانت الفتاة المعروفة بلقب “خلود مودل” على موقع “سناب شات” قد ظهرت في مقطع فيديو بملابس متحررة في اشيقر.

وتسبب مقطع الفيديو الذي صوره شاب يرافق خلود في القرية التراثية في أشيقر التابعة لمحافظة شقراء في منطقة الرياض، بانتقادات لاذعة ومطالب بالقبض على الفتاة والشاب بعد أن نشرا الفيديو على حساب خلود في موقع “سناب شات”.