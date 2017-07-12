ولي العهد يبحث مع وزير الخارجية الأميركي الجهود المشتركة في مكافحة الإرهاب والتطرف وتمويلهما

ولي العهد يبحث مع وزير الخارجية الأميركي الجهود المشتركة في مكافحة الإرهاب والتطرف وتمويلهما

2017/07/12
الساعة 6:51 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
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المواطن - واس

اجتمع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في جدة مساء اليوم مع معالي وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون .
وجرى خلال الاجتماع استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين، وفرص تطويرها ، إلى جانب بحث تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، والجهود المشتركة في مكافحة الإرهاب والتطرف وتمويلهما .
حضر الاجتماع صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأميركية و معالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير .



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