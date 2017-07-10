عبدالعزيز بن تركي الفيصل يناقش البرامج المشتركة مع سفيري الصين واليابان

المواطن - علي القرني - الرياض

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، بمكتبه في مجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بمدينة الرياض، اليوم، سفير جمهورية الصين لدى المملكة لي هوا شين.

وجرى خلال اللقاء مناقشة البرامج المشتركة بين البلدين الصديقين في المجال الرياضي وسبل تفعيلها بما يسهم في تعزيز جوانب الدعم لهذه الفعاليات والبرامج وتحقيق أهدافها المرجوة.

كما استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، سفير دولة اليابان في المملكة نوريهيرو أوكودا.

وتم خلال الاستقبال مناقشة البرامج الرياضية المشتركة بين البلدين الصديقين والعمل على تطويرها والسعي للاستفادة منها فيما يخدم أهداف نشر الرياضة في المجتمع.

وحضر الاستقبالين مساعد رئيس الهيئة العامة للرياضة الدكتور منصور بن عبدالله المنصور، ومدير عام التعاون الدولي محمد الحميضي.