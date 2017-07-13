عبدالله بن زايد: قطر تحتاج إلى جهد أكبر لتحسين الثقة في تعهداتها

المواطن - الرياض

أكّد وزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد، أنَّ قطر تحتاج إلى جهد أكبر لتحسين الثقة في ما توقعه وما تنفذه.

جاء ذلك تعليقًا من عبدالله بن زايد، على الاتفاق الموقع بين وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون، ونظيره القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، بالدوحة.

وأشار، في المؤتمر الصحافي الذي عقده مع نظيره السلوفاكي ميروسلاف لايتشاك، إلى أنَّ “قطر وقعت اتفاقيتين مع دول مجلس التعاون الخليجي عامي 2013 و2014، إلا أنها لم تلتزم بهما”.

وشدد ابن زايد على أنَّ “منطقتنا عانت بما يكفي، وعندما تقرر ذلك دول بحجم السعودية ومصر فنحن متفائلون”، في إشارة إلى المقاطعة.

يذكر أنَّ المملكة، والإمارات ومصر والبحرين، تقاطع الدوحة بسبب دعمها للإرهاب، منذ الخامس من حزيران/يونيو الماضي.

وتواصل قطر الترويج للأكاذيب الإعلامية، في حين تفنّد الدول الداعية لمكافحة الإرهاب، كل المزاعم، وتبدد كل الشكوك بعد أكثر من عقدين من الزمن، اتّسم فيهما أداء الدوحة بالتآمر على حاضنتها الخليجية والعربية.