عبدالله شرف الدين يرد على الشائعات بصورة تُسعد جماهير الاتحاد

المواطن ـ محمد سلام

نفى المفاوض الاتحادي عبدالله شرف الدين صحة ما تردد في الساعات الماضية عن منعه من دخول نادي الاتحاد، بقرار من رئيس النادي أنمار الحائلي.

ونشر عبدالله شرف الدين صورة عبر حسابه الشخصي على موقع “تويتر”، تشير إلى قوة العلاقة التي تجمعه برئيس الاتحاد الحالي أنمار الحائلي، وسخريته من الذين زعموا أنه تم منعه من دخول النادي، وعلق عليها بقوله: “ربي يوفقك ويبعد العين عنك وعن الاتحاد”.

وكانت مصادر اتحادية قد أكدت أن إدارة الاتحاد فرضت قرارات جديدة بشأن دخول أي شخص لممرات النادي، إلا بالتنسيق المسبق مع الإدارة، نافية ما تردد بشأن منع عبدالله شرف الدين من دخول النادي.