عربة الأحوال المدنية المتنقلة تقدم خدماتها في رجال ألمع

المواطن - رجال ألمع

تبدأ الأحوال المدنية يوم الأحد المقبل الموافق 22 شوال من العام الحالي 1438 هـ في استقبال طلبات المواطنات في مكتبها بمحافظة رجال ألمع، وذلك للاستفادة من خدماتها التي ستقدم في العربة المجهزة بأحدث وسائل التقنية الحديثة.

ومن المنتظر أن يبدأ تقديم الخدمة في العربة المتنقلة اعتباراً من يوم الأحد الموافق 7 من ذي القعدة المقبل، بعد تسليم كافة المتطلبات من قبل النساء الراغبات في الاستفادة من وجود العربة في المحافظة.

من جانبه، أوضح مدير عام إدارة الخدمات المتنقلة عبدالعزيز بن محمد الناصر أن العربة المتنقلة ستقدم العديد من الخدمات الخاصة بالأحوال المدنية من إصدار بطاقة الهوية الوطنية وسجل الأسرة وتجديدهما، إضافة إلى تسجيل واقعات الطلاق وتعديل المهنة، فضلاً عن طباعة شريحة البيانات “البرنت”.

وأضاف: “الوحدات المتنقلة قدمت خدماتها في الكثير من المحافظات والقرى والقطاعات الحكومية والخاصة، وستواصل ذلك العمل الدؤوب حسب الخطة المعدة”.

الجدير ذكره، أن الوحدة المتنقلة كانت قد وجدت خلال الفترة القريبة الماضية في العديد من المحافظات والمرافق العامة ومنها محافظة بيشة ومحايل عسير.