عروس تنتحر بعد 40 يومًا من زفافها بسبب ما طلبه عريسها!

المواطن - وكالات

أنهت عروس طاجيكية حياتها حين أقدمت على الانتحار، بعد 40 يومًا على زواجها، من خلال شرب جرعة قاتلة من الخل؛ وذلك بسبب شكوك زوجها فيها.

وحاولت العروس إرضاء زوجها بعد أن خضعت لشروطه للتأكد من عدم خيانتها له قبل الزواج، إلا أنه لم يقتنع بذلك الأمر وطلب منها الموافقة على زواجه من امرأة أخرى فرضخت لطلبه على مضض.

وقال ذوو العروس: إن ابنتهم قالت لهم وهي على فراش الموت إنها شعرت بضغوطات كبيرة لقبول مطلب زوجها بالزواج بزوجة ثانية، وإنها لم يعُد بإمكانها الاحتمال فترة أطول.

من جهته دافع الزوج عن نفسه بقوله: “أعطتني زوجتي اعترافًا خطيًّا بأنها تسمح لي بالحصول على زوجة ثانية؛ بسبب ما اكتشفته ليلة الزفاف”.