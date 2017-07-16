عصابة تنتحل صفة الأمن وتسلب العمال تسقط في قبضة شرطة الرياض

المواطن - الرياض

تمكنت شرطة الرياض من ضبط عصابة انتحلت صفة الأمن وامتهنت سرقة العمال من خلال الدخول إلى مساكنهم.

وأوضح الناطق الإعلامي لشرطة منطقة الرياض فواز الميمان أنه استمراراً للجهود المبذولة من كافة الأجهزة الأمنية المرتبطة بشرطة المنطقة بغرض تحقيق الأمن والسكينة العامة، فقد تمكنت الفرق التابعة لإدارة دوريات أمن المحافظات المشاركة في الحملة الأمنية بعد اتخاذ جملة من الإجراءات من ضبط (مواطنين وبنجلاديشي) توفرت معلومات عن قيام أحدهم بالدخول إلى مقار سكن العمالة الوافدة منتحلاً صفة رجل أمن وتهديدهم وسرقة مقتنياتهم الشخصية وأموالهم بمساعدة من شريكيه الآخرين من خلال توزيع الأدوار بينهم.

وأضاف الميمان أنه بسماع أقوالهم أقروا بارتكاب ثلاثة حوادث سرقة وتقاسم المسروقات فيما بينهم.

تم التحفظ على المتهمين رهن استكمال إجراءات التحقيق ومعرفة مدى صلتهم بالقضايا المماثلة المقيدة ضد مجهول، وإشعار فرع النيابة العامة بمنطقة الرياض تمهيداً لتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم الرادع نظير ما أقدموا عليه من جرائم.