عصام الحضري: أعشق التحديات.. وهذه رسالتي لجماهير التعاون!

المواطن ـ محمد سلام

قدم الحارس الدولي المصري، عصام الحضري، شكره إلى كافة التعاونيين، وعلى رأسهم الرئيس الفخري الشيخ تركي آل الشيخ؛ وذلك على ثقتهم به، ليكون لاعبًا في صفوف الفريق التعاوني خلال الموسم المقبل.

وشكر الحضري جماهير سكر القصيم على حسن الاستقبال الذي وجده منهم، مؤكدًا بأن لديه طموحًا كبيرًا وأهدافًا يسعى لتحقيقها مع التعاون، متمنيًا أن يحالفه التوفيق مع بقية زملائه في تحقيق نتائج تسعد داعمي التعاون وعشاقه.

وقال أسطورة الحراسة المصرية في تصريحاته: “أحب التحديات واليوم مع التعاون لدي تحدٍّ جديد، سأسعى بكل قوة لكسب هذا التحدي مع نفسي قبل كل شيء، ومن أجل خدمة من وثق في إمكانات عصام الحضري، في مقدمتهم معالي الشيخ تركي آل الشيخ”.

وأضاف: “الجمهور عامل مؤثر لأي فريق، والتعاون يمثل شعبية كبيرة أتمنى منهم التواجد بكثافة، منذ حضوري أشاهد حضورًا في التمارين رغم حرارة الأجواء، ونقدر لهم ذلك، ونعدهم أنني وزملائي سنقدم كل ما نملك لإسعادهم”، مشددًا على قوة الدوري السعودي وإثارته.

وامتدح الحضري قرار التوقيع مع اللاعب المصري مصطفى فتحي، مؤكدًا بأنه من المواهب الشابة في مصر، واثقًا من تقديمه للكثير من التعاون في الفترة المقبلة.