عضو شرف الأهلي يتحدى حارس الهلال الجديد!

المواطن ـ محمد سلام

توعد عضو شرف النادي الأهلي نواف بن عصاي، الحارس العماني علي الحبسي، محترف نادي الهلال الجديد، بأن تهتز شباكه في مباريات الأهلي والهلال عن طريق المهاجم المميز عمر السومة، مؤكدًا أن مصير الحبسي سيكون مثل ثنائي حراسة المرمى السابقين في الهلال عبدالله السديري وخالد شراحيلي.

وقال عضو شرف الأهلي من خلال حسابه الشخصي على موقع “تويتر”: “الحبسي جاء الهلال عشان يجرب نفسه مع فاولات السومة.. ترى ما هو حب في الهلال”، وأضاف ابن عصاي: “السومة بيهز شباكه مثل ما هز شباك السديري وشراحيلي قبله”.

وكان الحبسي قد انضم بشكل رسمي إلى الهلال لمدة 3 سنوات، قادمًا من ريدينغ الإنجليزي، وسيكون مُطالبًا بالوقوف أمام أهداف السوري عمر السومة، خلال مباريات الهلال أمام الأهلي، لاسيما وأن المحترف الأهلاوي استطاع تحقيق لقب هداف الدوري السعودي 3 مرات متتالية، منذ قدومه إلى الأهلي من القادسية الكويتي.