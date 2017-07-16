علي الحبسي .. من رجل إطفاء إلى أمهر حراس المرمى في الخليج

المواطن - أحمد بيومي

علي الحبسي من أمهر حراس المرمى في الخليج العربي، ويتولى حراسة مرمى منتخب بلاده، والعجيب أن بداية الحبسي لم تكُن كروية، إذ عمل في مجال الإطفاء بعد تخرجه، إلا أن عشقه للكرة وطموحه وإصراره جعله يبدع في كرة القدم، والاحتراف في الأندية الأوروبية.

وقبل أيام وصل حارس مرمى المنتخب العُماني وفريق ريدينغ الإنجليزي، علي الحبسي، تمهيدًا لانضمامه لفريق الهلال بصفة رسمية.

ونشرت جماهير نادي الهلال، التي احتشدت في المطار، صورًا ترصد وصول الحارس الدولي وهو يضع وشاح النادي على كتفه.

رسمياً إلى صفوف الهلال

ومن المقرر أن يلتقي علي الحبسي بالأمير نواف بن سعد، رئيس نادي الهلال، قبل توقيع عقده الرسمي، ثم يطير علي الحبسي إلى النمسا للانضمام لمعسكر الفريق الإعدادي للموسم المقبل.

ومن المقرر أن يستلم علي الحبسي مبلغ 5.2 مليون يورو كرواتب سنوية لمدة 3 سنوات، بما يعادل 22.5 مليون ريال، أي 7.5 مليون ريال سنويًّا من نادي الهلال.

يذكر أن قائمة الهلال تضم مجموعة من الأجانب المحترفين وهم: نيكولاس ميليسي، وكارلوس إدواردو، وعمر خريبين، وماتياس بريتوس، وفي الطريق الدولي العُماني علي الحبسي.

علي الحبسي في سطور

واللاعب علي الحبسي اسمه بالكامل علي عبد الله بن حارب الحبسي من مواليد 30 ديسمبر 1981 في عمان، وهو لاعب كرة قدم عماني ومن أبرع حراس المرمى في عمان، ويتولى حالياً حراسة مرمى المنتخب العماني.

عمل علي الحبسي في بداية شبابه كفرد في الإطفاء في سلطنة عمان قبل أن يبدأ مسيرته الكروية مع نادي المضيبي العماني أحد أندية الدرجة الثانية. ثم انتقل إلى النصر العماني وأحرز معه كأس السلطان قابوس.

انتقل علي الحبسي إلى نادي لين النرويجي في عام 2003، ولعب معهم حتى عام 2005. وقد شارك في تلك الفترة في 49 مباراة مع النادي.

ساهم الحبسي في وصول الفريق إلى نهائي الكأس المحلية عام 2004 واحتلال المركز الثالث في الدوري عام 2005، وحقق في العامين جائزة أفضل حارس في النرويج.

انتقل علي الحبسي إلى نادي بولتون واندرز الإنجليزي في يناير 2006. ولكنه لم يحرس مرمى بولتون سوى في 18 مباراة فقط وذلك حتى صيف 2010.

دفعته قلة المشاركة والبقاء احتياطياً للانتقال لنادي ويجان أتلتيك الإنجليزي في يوليو 2010 على سبيل الإعارة لمدة موسم كامل ليعوض غياب حارس ويجان كريس كيركلاند المصاب.

تألق الحبسي مع فريقه الجديد، فضمن مركز الحارس الأساسي في تشكيلة المدرب الإسباني روبرتو مارتينيز وشارك في 39 مباراة في فترة إعارته.

أفضل لاعب بويجان

كما توج الحارس العماني بجائزتي “أفضل لاعب بويجان خلال الموسم” و”أفضل لاعب في الفريق يخوض مباريات خارج الأرض” بعد استفتاء جماهيري.

ونتيجة لذلك التألق، توصل الحبسي لاتفاق لتوقيع عقد الانضمام نهائياً إلى نادي ويجان في صفقة وصلت قيمتها إلى 4 ملايين جنيه إسترليني.

في تاريخ 16 أبريل 2016 أصبح علي الحبسي أول حارس عربي يرتدي شارة القيادة في إنجلترا وكان ذلك مع ريدينغ ضد نادي ليدز يونايتد، وانتهت المباراة بفوز ليدز يونايتد بثلاثة أهداف مقابل هدفين.