علي الحبسي يوجه رسالة لجماهير الهلال بعد وصوله الرياض

المواطن ـ محمد سلام

أعرب الحارس الدولي العماني علي الحبسي عن سعادته الغامرة بالانتقال إلى صفوف نادي الهلال، بداية من الموسم المقبل، متمنيًا أن تكون تجربة جديدة عامرة بالإنجازات والبطولات.

وكان علي الحبسي قد وصل- قبل قليل- إلى مطار الملك خالد بالرياض، حيث يُجري غدًا الأحد الفحص الطبي تمهيدًا للتوقيع رسميًّا مع نادي الهلال.

وقال الحارس في تصريحات إعلامية لدى وصوله: “سعيد جدًّا بالانتقال لصفوف الهلال، أتمنى أن تكون تجربة حافلة بالإنجازات”، وأضاف: “أشكر جماهير الهلال التي تواجدت بكثافة من أجل استقبالي في مطار الملك خالد”.

وأنهى علي الحبسي بقوله: “أتمنى أن أكون عند حسن ظن الهلاليين خلال الفترة المقبلة، وأشكر إدارة الهلال برئاسة الأمير نواف بن سعد على ثقتها بي”.