علي الحبسي يوقع خلال ساعات مع الهلال.. وهذه قيمة راتب الحارس سنويًّا!

المواطن ـ محمد سلام

كشفت مصادر مُقربة من الشأن الهلالي أن وكيل أعمال الحارس العماني علي الحبسي، سيصل اليوم إلى الرياض لإكمال إجراءات انتقاله إلى الزعيم بداية من الموسم المقبل.

وأشارت إلى أن إدارة الهلال وافقت على طلب الحارس بزيادة مدة عقده لتكون ثلاثة أعوام بدلًا من عامين، وسيجتمع وكيل أعمال اللاعب مع مدير الاحتراف بالنادي تركي المسند قبل أن يوقع “علي الحبسي” عقده ويلتحق بمعسكر الفريق في النمسا.

ويُنتظر أن يستلم علي الحبسي من الهلال مبلغ 5.2 مليون يورو كرواتب سنوية لمدة 3 سنوات، بما يعادل 22.5 مليون ريال، أي 7.5 مليون ريال سنويًّا.

ويتواجد في قائمة أجانب الهلال حاليًّا نيكولاس ميليسي، وكارلوس إدواردو، وعمر خريبين، وماتياس بريتوس، وفي الطريق الدولي العماني علي الحبسي.