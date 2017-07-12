عمل نجران ينفذ حملة للتأكد من تطبيق قرار منع العمل تحت الشمس

المواطن - نجران

نفذ فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة نجران ممثلاً بمكتب عمل محافظة حبونا أمس، حملةً تفتيشية على عدد من المنشآت والمواقع التجارية والصناعية والمباني تحت الإنشاء بالمحافظة، وذلك للتأكد من التزامها بإيقاف العمل تحت أشعة الشمس من الساعة 12 ظهراً إلى الساعة 3 عصراً، خلال الفترة من 15 يونيو إلى 15 من شهر سبتمبر المقبل.

وأفاد مدير مكتب العمل بمحافظة حبونا سالم السلوم أن الحملة التفتيشية أسفرت عن ضبط 7 مخالفات لقرار الوزارة إيقاف العمل تحت أشعة الشمس وتم حيالها تطبيق أنظمة ولوائح وزارة العمل النظامية.