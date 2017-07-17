عوالق ترابية تعيق الرؤية ليلًا على الباحة

المواطن - الباحة

توقع النظام الآلي للإنذار المبكر أن تكون الرؤية غير جيدة بسبب العوالق الترابية والأتربة المثارة على منطقة الباحة.

وتوقع الإنذار المبكر أن تستمر هذه الحالة حتى الثامنة مساءً، داعيًا إلى أخذ الحيطة والحذر.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، الاثنين، رجّحت أن يكون الطقس اليوم حارًا على معظم مناطق المملكة، شديد الحرارة على شمال شرقي وشرق المملكة.

وأشارت الهيئة، إلى نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقة نجران والسواحل الجنوبية للبحر الأحمر، وكذلك شمال شرقي المملكة”.