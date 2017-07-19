غدير المحتطبة يواصل ابتلاع الضحايا والصمت الرسمي يزيد المأساة

المواطن - سعيد آل هطلاء - تصوير : سعيد مشهور - أبها

يواصل غدير المحتطبة بالسودة، في منطقة عسير، التهام الضحايا من الشباب، حيث توفي شاب غرقًا في الغدير، إثر محاولته السباحة فيه.

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يبتلع فيها غدير المحتطبة ضحايا من الشباب والمراهقين، في ظل عدم تحرك الجهات المعنية لتجفيف الغدير لإنقاذ حياة بعض الشباب الذين يقصدونه دون معرفة خطورة السباحة فيه بالرغم من تنبيهات الدفاع المدني بضرورة التوقف عن السباحة فيه.

وطالب المواطنون بقرار من الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز للجهات ذات العلاقة لإيجاد جل جذري لإزالة خطر الغدير، حفاظًا على أرواح الشباب المتهورين الذين يقصدون الغدير يوميًا من أجل السباحة.