غرفة القصيم تعلن عن 40 وظيفة شاغرة بشركة المطاعم الأهلية

المواطن - خالد الأحمد

أعلنت الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة القصيم، وبالتعاون مع شركة المطاعم الأهلية، وضمن برنامج التوطين والتنمية الاجتماعية الموجه بمنطقة القصيم، عن توفر 40 وظيفة شاغرة للرجال، لحملة درجة البكالوريوس، وشهادة الدبلوم، وشهادة الثانوية العامة، وشهادة الكفاءة المتوسطة.

وأوضحت الغرفة، أن موعد إجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين يوم الثلاثاء الموافق 24/ 10/ 1438هـ، وذلك بالقاعة الرئيسية بالدور الثالث في مقر غرفة القصيم، عند الساعة التاسعة صباحًا.

وللاستفسارات يرجى الاتصال على هاتف: (0163814000) تحويلة: (444- 445).