غضب على تويتر من ظهور فتاة اشيقر مودل خلود: خالفت الدين والأعراف

المواطن - الرياض

تسبب مقطع فيديو نشرته إحدى نجمات مواقع التواصل الاجتماعي في حالة من الجدل الواسع لدى النشطاء في المملكة، وذلك بعد أن ظهرت بتنورتها القصيرة وملابسها المتحررة وهي تتجوّل داخل منطقة تراثية في أشيقر التابعة لمحافظة شقراء.

وطالب المغردون السعوديون من عدّة وسوم أطلقوها بتدخل الجهات الأمنية والرسمية لإيقافها، وتطبيق أقسى العقوبات نظير مخالفة “خلود” المودل الشهيرة على مواقع التواصل الاجتماعي والذي صورها شاب يرافقها؛ نظير مخالفتها لتعاليم الدين الإسلامي وأعراف وتقاليد المجتمع السعودي.

وبدأت قصة الفيديو عندما قدمت المودل خلود إلى المنطقة التراثية من أجل التجوّل داخلها والتقاط صور تذكارية داخلها برفقة مصور خاص بها، إلا أنّ الصور لقيت رفضًا قويًّا من المجتمع؛ حيث ظهرت بلباس متحرّر بشكل غير مسبوق.

من جهته، تحرّك فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض بإصدار بيان أوضح فيه رصده للمقطع المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي والذي تظهر فيه فتاة بلباس مخالف، مشيرًا إلى أن الرئاسة بدأت في إجراء ما يلزم حيال هذه المخالفة والتنسيق مع الجهات المختصة في ذلك.

وأطلق مغردون وسم “مطلوب محاكمه مودل خلود”، يؤكدون من خلاله مطالباتهم بمعاقبة مرتكبي هذا الفعل المخل، وقالت فيه المغرّدة سارة: إنّ “الإسلام أمر بالستر، ولما عصوا كلام الله (بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة) هذا عقاب ما هو تطور”، وأضاف أحمد الغفيلي: “هذا هو الوجه الحقيقي للمطالبين بإسقاط الولاية والله اللي ذا أوله ينعاف تاليه”.

وفي المقابل، طالب آخرون بتركها؛ كونها تتمتع بحرية شخصية على حد تعبيرهم، وهو ما واجه هجومًا شرسًا من قبل مغردين للاعتراض على تركها والمطالبة بتجاوز خطئها، حيث قال أبو عبدالإله: “العقاب مطلوب وبشدة، والمتعاطفين معها وقود الفتنة، ويجب أن يعاقبوا بتهمة التحريض على مخالفة قوانين الدولة”.