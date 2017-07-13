غوغل تواجه “الغباء الاصطناعي” بمشروع سيستخدمه 1.8 مليار نسمة بحلول 2021

المواطن - وكالات

قررت شركة “غوغل” إطلاق مشروع بحثي جديد، يهدف إلى تحسين التواصل بين الإنسان والآلة، أو ما أطلقت عليه “المساعدات الذكية”.

وبحسب موقع “وايرد”، فالمساعدات الافتراضية مثل “مساعد غوغل” و”سيري” من آبل، و”ألكسا” من أمازون، تعطي إجابات محبطة وغير شافية أو حتى دقيقة للعديد من أسئلة المستخدمين، وهو ما وصفه الموقع بـ”الغباء الاصطناعي”.

أما بالنسبة إلى مشروع “PAIR” الخاص بغوغل، ويشرف عليه خبيران في تصوّر البيانات وباحثين من جامعة هارفارد ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، فسيتم إنشاء “صندوق أدوات” من التقنيات والأفكار حول كيفية تصميم أنظمة الذكاء الاصطناعي وجعل إجاباتها أقل عرضة للإحباط أو مفاجأة للمستخدمين.

ومن المتوقع أن يستخدم المشروع أكثر من 1.8 مليار نسمة بحلول 2021.

وأوضحت خبيرة “غوغل” فيرناندا فيغاس، أنها مهتمة بدراسة كيف يشكّل الناس توقعاتهم تجاه المساعدات الافتراضية وكيف يمكن تصميم أنظمة تلك المساعدات لدفعنا نحو طرح أسئلة لا تؤدي إلى إجابات مخيبة للأمل.