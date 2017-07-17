غوميز يحسم ملف الأجانب مع إدارة النصر

المواطن ـ محمد سلام

كشفت مصادر مُقربة من البيت النصراوي أن المدرب البرازيلي ريكاردو غوميز، المدير الفني لنادي النصر، تشاور مع إدارة العالمي بخصوص ملف التعاقدات الأجنبية المتبقية خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأشارت إلى أن غوميز اتفق مع إدارة النصر على أن تكون الخانة الخامسة والسادسة للأجانب في مركزي المحور ولاعب الطرف الأيمن، وسيتم حسم الأمر بعد نهاية البطولة العربية التي ستقام في مصر خلال الأيام المقبلة.

وفي سياق آخر، أعلن المركز الإعلامي لنادي النصر أن المدافع البرازيلي برونو أوفيني سيصل لمطار إسطنبول مساء اليوم الاثنين لينضم لمعسكر العالمي.

وكان برونو أوفيني، محترف نادي النصر، قد أنهى حالة القلق لدى المدرج النصراوي حيال استمراره مع الفريق خلال الموسم المقبل، وأعاد عبارة “لاعب محترف في نادي النصر” في خانة التعريف الخاصة به عبر حسابه الشخصي على موقع “تويتر”.

ووضع برونو أوفيني صورة جماهير النصر في “الهيدر” الخاص به، ونشر تغريدة عبارة عن قلبين لونهما أزرق وأصفر، ليؤكد بقاءه مع العالمي في الفترة المقبلة.