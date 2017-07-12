فاكهة سحرية تضمن لك ذاكرة شيخوخة قوية

المواطن ـ رقية الأحمد ـ ترجمة:

أكّدت دراسة يابانية حديثة، أن تناول الحمضيات، مثل البرتقال، الجريب فروت، الليمون، يوميًا، يقلل بمقدار الربع فرص الإصابة بالزهايمر أو الخرف.

وأوضح القائمون على الدراسة، وفق صحيفة “الديلي ميل” البريطانية، أنَّ “الحمضيات تحتوي على حامض الستريك والذي يحتوي بدوره على مادة نوبلتين الكيميائية الطبيعية، والتي تعمل على إبطاء خطى تراجع كفاءة الذاكرة”.

وتعد هذه الدراسة التي أجريت في جامعة توهوكو، الأولى من نوعها في التحقق من آثار استهلاك الحمضيات على أعداد كبيرة من الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالخرف، إذ تتبع الباحثون حالة أكثر من 13 ألف رجل وسيدة، تتراوح أعمارهم بين مرحلة منتصف العمر أو الكبر لأعوام عدة.

ووجد الباحثون، أنَّ الأشخاص الذين تناولوا الحمضيات بصورة يومية كانوا أقل عرضة بنسبة 23% للإصابة بخرف الشيخوخة، مقارنة بالأشخاص الذين تناولونها لأقل من مرتين في الأسبوع”.

وتأتي هذه النتائج بعد أيام من صيحات التحذير التي أطلقها الخبراء من مواجهة بريطانيا لوباء الخرف، إذ قال باحثون تابعون لجامعتي لندن وليفربول إن “إجمالي المتضررين من الخرف سيقفز إلى 60%، بواقع 1.2 مليون في بريطانيا وحدها بحلول عام 2040”.

وأكّد الخبراء البريطانيّون، أنه بدون حملات توعية مناسبة حول كيفية الوقاية من اضطرابات المخ، يرى خبراء الصحة إمكانية تضاعف هذا الرقم إلى 1.9 مليون شخص، مقارنة مع نحو 800 ألف مريض حاليًا.