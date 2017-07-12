فتح باب التسجيل الموحد لكليات ومعاهد الهيئة الملكية

المواطن - الرياض

يسر الهيئة الملكية بالجبيل أن تعلن عن فتح باب التسجيل الموحد لكل من : كلية الجبيل الصناعية – كلية الجبيل الجامعية – معهد الجبيل التقني للعام الدراسي 1439/1438 هـ اعتبارا من اليوم الأحد : 15/10/1438 هـ ولغاية الساعة الثالثة عصراً من يوم السبت: 21/10/1438 هـ وذلك عن طريق المواقع الإلكترونية لقطاع الكليات والمعاهد و الكليتين والمعهد على شبكة الإنترنت.

شروط التقديم ومسوغات القبول:

1. أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أو من أم سعودية.

2. أن يكون خريج عام 1434/1433 فما فوق.

3. أن يكون حاصلا على الشهادة الثانوية العامة بتقدير عام لا يقل عن (جيد) حسب التفصيل التالي :

نوع الشهادة الثانوية الجهة التي يمكن الالتحاق بها

علوم طبيعية كلية الجبيل الصناعية – كلية الجبيل الجامعية – معهد الجبيل التقني

علوم شرعية وعربية، علوم إدارية واجتماعية، علوم إنسانية، تحفيظ قرآن كلية الجبيل الجامعية (طالبات فقط ) *– معهد الجبيل التقني

4. أن يكون حاصلاً على نتائج اختبار القدرات العامة للتخصصات العلمية والاختبار التحصيلي لحاملي قسم العلوم الطبيعية.

5. أن يكون حاصلاً على نتائج اختبار القدرات العامة لحاملي قسم العلوم الشرعية والعربية وقسم العلوم الإدارية والاجتماعية وقسم العلوم الإنسانية وتحفيظ القرآن.

6. الموظف يجب عليه تقديم تعريف من جهة عمله مفاده أنه لا يزال على رأس العمل ولا يزيد تاريخ إصداره عن أسبوعين ( في حال قبوله).

7. أن يكون المتقدم لائقاً طبياً.

*التخصصات التي تقدمها كلية الجبيل الصناعية :

تقنية هندسة القوى الكهربائية تقنية هندسة الآلات الدقيقة والتحكم تقنية الفحوصات اللااتلافية تقنية هندسة التصنيع

تقنية هندسة البوليمرات تقنية الكيمياء الصناعية تقنية الهندسة الكيميائية

تقنية هندسة الصيانة الميكانيكية

التسويق

تقنية المعلومات والحاسب الآلي

إدارة المكاتب

*التخصصات التي تقدمها كلية الجبيل الجامعية ( بكالوريوس ) :

هندسة ميكانيكية و هندسة مدنية

( للطلاب فقط ) تصميم داخلي

( للطالبات فقط ) لغة انجليزية

( للطالبات فقط )

إدارة الأعمال علوم الحاسب الآلي

نظم المعلومات الإدارية

محاسبة

التخصصات التي يقدمها معهد الجبيل التقني :

مهارة الإلكترونيات الصناعية مهارة الآلات الدقيقة و التحكم مهارة الكهرباء الصناعية

مهارة خراطة وتشكيل المعادن

مهارة اللحام الصناعي

مهارة صيانة الآلات الصناعية

مهارة إدارة شبكات الحاسب الآلي

مهارة توصيل الأنابيب الصناعية

مهارة دعم الحاسب الآلي

مهارة تشغيل الرافعات والمعدات الثقيلة مهارة تشغيل المصانع

مهارة الرسم والتصميم بالحاسب الآلي

المزايا أثناء الدراسة للطلاب المنتظمين :

1- مكافأة شهرية.

2- توفير برنامج الرعاية الصحية والاجتماعية.

3- توفير السكن حسب الإمكانية

للتقديم من خلال الرابط التالي القبول الموحد (هنا) .

تفاصيل أكثر (من هنـــا).