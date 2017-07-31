فتح بوابات سد وادي بيش غدًا استعدادًا لموسم الزراعة

المواطن - عمر عريبي - جازان :

تبدأ الإدارة العامة لخدمات المياه بمنطقة جازان، غدًا الثلاثاء، فتح بوابات سد وادي بيش وذلك استعداداً لموسم الزراعة وتدعيم المياه الجوفية بحوض الوادي والمناطق الزراعية الواقعة على مجرى وادي بيش.

وأوضح مدير عام الإدارة العامة لخدمات المياه بالمنطقة المهندس بندر بن ناصر جبر، أن فتح بوابة سد وادي بيش يأتي ضمن اهتمامات وزارة البيئة والمياه والزراعة ممثلة في وكالة الوزارة لخدمات المياه وحرصها على توفير احتياج الأهالي وخصوصًا المزارعين من المياه لمزارعهم تزامنًا مع قرب الموسم الزراعي وإيمانًا منها بأهمية تدعيم منسوب المياه الجوفية وري المزارع على جانبي الوادي.

وأشار المهندس بندر جبر إلى أن إدارته تعمل بتنسيق تام مع الجهات المختصة بمراقبة الوادي وتحذير المتنزهين من دخول الوادي في الأوقات التي يتم فيها فتح بوابات السد حفاظاً على سلامة الأهالي، ومع محافظتي صبيا وبيش لتوزيع مياه السد على الأراضي الزراعية وفق الخطط والآليات المعدة لذلك.

والجدير ذكره بأن سعة سد وادي بيش تصل إلى 193 مليون متر مكعب من المياه التي تسهم بعد تنقيتها في توفير مياه الشرب بمختلف المحافظات، وتوفير مياه الري للأراضي الزراعية من خلال التحكم في مياه الفيضانات التي تقع في حوض وادي بيش، وإعادة تخزينها، والعمل على توفير المياه الكافية لتلك المزارع عبر مجرى الوادي.