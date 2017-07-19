فريق إنجليزي هاوٍ يقهر الاتحاد

المواطن - جدة

خسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، أمام نظيره أستون فيلا الإنجليزي في المباراة التي جمعت بينهما اليوم، ضمن معسكر العميد في لندن استعداداً لانطلاق الدوري السعودي للمحترفين 2017-2018.

شهدت الدقيقة 12 من عمر اللقاء التبديل الأول للاتحاد بدخول اللاعب فهد المولد، وخروج اللاعب عبدالرحمن الغامدي بعد تعرضه للإصابة، وبعد مرور 20 دقيقة، سجل كارلوس فيلانويفا الهدف الأول للعميد من كرة ثابتة سددها بشكل رائع.

وانتهى الشوط الأول من عمر اللقاء بتقدم الاتحاد، ومع الدقيقة 56 تمكن الفريق الإنجليزي الناشط بدوري الدرجة الأولى، من تعديل النتيجة، ولكن سرعان ما رد النمور بهدف التقدم في الدقيقة 60 عن طريق فهد المولد.

وأجرى التشيلي لويس سييرا مدرب الاتحاد، تغييرين في الدقيقة 63، بدخول جمال باجندوح، وعون البيشي بدلاً من، عدنان فلاتة، ومعن الحذيفي.

تمكن أستون فيلا من تسجيل هدف التعادل لتصبح النتيجة 2-2، في الدقيقة 68، ومع الدقيقة الأخيرة من عمر الوقت الأصلي للمباراة، أحزر أصحاب الأرض هدف الفوز لينتهي اللقاء بخسارة الاتحاد 3-2.